Tο μήνυμα του Βαλμπουενά ενόψει ντέρμπι

Ο Γάλλος μέσος των Πειραιωτών, με ανάρτησή του στα σόσιαλ μίντια, κάλεσε τον κόσμο του Ολυμπιακού, να δώσει βροντερό παρών στο “Γ. Καραϊσκάκης”, στο μεγάλο αποψινό παιχνίδι κόντρα στον Ολυμπιακό.

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί απόψε 25/2 20:30, τον Παναθηναϊκό στο “Γ. Καραϊσκάκης“, στο μεγάλο ντέρμπι αιωνίων για την 24η αγωνιστή της Super League.

Ο Ματιέ Βαλμπουενά, έστειλε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το δικό του μήνυμα στον κόσμο του Ολυμπιακού, καλώντας τους να βρεθούν στο γήπεδο, καθώς όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η ομάδα τους χρειάζεται.//

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

DERBY DAY vs. @paofc_

We need you today at Karaiskakis #OlympiacosFamily 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/cDCGoXFZBB

— Mathieu Valbuena (@MathieuVal8) February 25, 2023