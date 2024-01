Όρτα: «Είμαι έτοιμος να δουλέψω και να βοηθήσω τον μεγαλύτερο σύλλογο της Ελλάδας»

Το νέο μεταγραφικό απόκτημα των Πειραιωτών μίλησε στο “Olympiacos TV”, δηλώνοντας πως πείστηκε αμέσως να φορέσει τη φανέλα των “ερυθρόλευκων”.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε το Σάββατο (20/1) την απόκτηση του Αντρέ Όρτα, ο οποίος μέχρι πρότινος αγωνιζόταν στην Μπράγκα, και μιλώντας στο “Olympiacos TV” ο 27χρονος Πορτογάλος μέσος δήλωσε πως πείστηκε αμέσως να φορέσει τη φανέλα των

“ερυθρόλευκων”.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Αντρέ Όρτα:

«Όταν άκουσα για την προοπτική του Ολυμπιακού, σκέφτηκα ότι ένας μεγάλος σύλλογος με μεγάλη παράδοση και ιστορία. Πείστηκα αμέσως, καθώς είναι ένα κλαμπ με μεγάλη ιστορία. Είναι ο μεγαλύτερος σύλλογος της Ελλάδας και νομίζω πως οποιοσδήποτε ποδοσφαιριστής θα ονειρευόταν να εκπροσωπήσει μία ομάδα με τόσες φιλοδοξίες, τόση ιστορία και τέτοιους υποστηρικτές. Είμαι εδώ έτοιμος για να δουλέψω και να βοηθήσω τον σύλλογο.

Έχω πολλούς φίλους που αγωνίστηκαν στον Ολυμπιακό, αρκετούς Πορτογάλους. Ένας από αυτούς είναι ο Ρόνι Λόπες, ο οποίος μου είπε πολύ ωραία πράγματα σχετικά με τον σύλλογο. Ότι είναι ένα τεράστιο κλαμπ, με μεγάλη ιστορία και τεράστια ευθύνη. Αυτό μου αρέσει πολύ, μία ομάδα που παλεύει για τίτλους. Μου αρέσει να κερδίζω και αυτός είναι ο λόγος που βρίσκομαι εδώ. Έχω ακούσει μόνο καλά πράγματα και είμαι εδώ για να ζήσω αυτή την όμορφη εμπειρία».//Λ.

🔴⚪🗣️ Οι πρώτες δηλώσεις του Αντρέ Όρτα στο Olympiacos TV! / André Horta’s first statements on Olympiacos TV!

#Olympiacos #Welcome #Transfer #Horta #WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/WEXBr4ozBr

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) January 20, 2024