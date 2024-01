Ο Μπάμπα έμεινε εκτός των κλήσεων της Γκάνας

O αριστερός οπισθοφύλακας του ΠΑΟΚ δεν βρίσκεται στις κλήσεις του Κρις Χάτον για τα τελικά του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, με αποτέλεσμα να παραμείνει στη Θεσσαλονίκη.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου καθόταν σε… αναμμένα κάρβουνα, καθώς περίμενε να ανακοινωθεί η αποστολή της Γκάνας για το Copa Africa, στην οποία θα μπορούσε να συμπεριληφθεί ο Ραχμάν Μπάμπα. Ωστόσο, ο αριστερός μπακ του “Δικέφαλου του Βορρά” βρίσκεται σε διαδικασία ανάρρωσης από το τραυματισμό και ζήτησε να μείνει εκτός από την τελική λίστα και να αφοσιωθεί στην υποχρεώσεις του με τους “ασπρόμαυρους”, για την δύσκολη συνέχεια του πρωταθλήματος και του Κυπέλλου Ελλάδας.

Έτσι κι έγινε, με την είδηση να ανακουφίζει τον Ραζβάν Λουτσέσκου, ο οποίος θα στερηθεί τους Γουίλιαμ Τροστ-Εκόνγκ και Αλί Σαμάτα για όσο διάστημα διαρκέσουν οι υποχρεώσεις των Εθνικών τους ομάδων.//ΓΓ.

Η αποστολή της Γκάνας:

🚨Our #BlackStars for the AFCON 👊🏾

🤵‍♂️ Head Coach Chris Hughton has selected 27 players for the upcoming TotalEnergies Africa Cup of Nations in Côte d'Ivoire 🇬🇭⚽️ #TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/Fr1RTs4UPw

— 🇬🇭 Black Stars (@GhanaBlackstars) January 1, 2024