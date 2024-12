Με Γουίλιαν η ενδεκάδα του Ολυμπιακού κόντρα στον ΟΦΗ

Οι “ερυθρόλευκοι” φιλοξενούνται στο “Θεόδωρος Βαρδινογιάννης στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής της Super League. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έκανε προ λίγου γνωστές τις επιλογές του για την αναμέτρηση, με τον Βάσκο τεχνικό να επαναφέρει στο αρχικό σχήμα τον Γουίλιαν στην θέση του τραυματία Ζέλσον.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Κοστίνια, Μπιανκόν, Πιρόλα, Ορτέγκα, Στάμενιτς, Έσε, Τσικίνιο, Κωστούλας, Γουίλιαν, Ελ Κααμπί.

Στον πάγκο: Πασχαλάκης, Ροντινέι, Ολιβέιρα, Βέλντε, Αποστολόπουλος, Μουζακίτης, Ντόη, Παπακανέλλος, Ρέτσος. //ΝΚ.

