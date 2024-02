Με Φορτούνη, Ποντένσε και Μπιανόν βασικούς κόντρα στον ΟΦΗ

Έγιναν γνωστά τα ονόματα των 11 ποδοσφαιριστών που επέλεξε ο Σωτήρης Συλαϊδόπουλος για το αρχικό σχήμα στην αναμέτρηση της 22ης αγωνιστικής της Super League, απέναντι στους Κρητικούς στο “Γ. Καραϊσκάκης”.

Ο υπηρεσιακός προπονητής του Ολυμπιακού επανάφερε τους Κώστα Φορτούνη και Ντάνιελ Ποντένσε στο αρχικό σχήμα, ενώ το ίδιο ισχύει και για τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί. Παράλληλα, παρτενέρ του Νταβίντ Κάρμο στο κέντρο της άμυνας είναι ο Ζουλιάν Μπιανκόν.//Α.

Αναλυτικά η ενδεκάδα:

🔴⚪️ Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον ΟΦΗ από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against OFI is powered by @Stoiximan!#Olympiacos #OLYOFI #slgr #Stoiximan pic.twitter.com/DDs7s0RhrZ

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) February 10, 2024