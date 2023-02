ΑΕΚ και Ιωνικός στο top-3 με τα περισσότερα φάουλ στον κόσμο!

Δύο Ελληνικές ομάδας καταλαμβάνουν τις θέσεις Νο2 και 3 στη λίστα με αυτές που έχουν χρεωθεί τα περίσσοτερα φάουλ, μέσα σε 38 Πρωταθλήματα.

ΑΕΚ και Ιωνικός, βρίσκονται στο τop-3 στη λίστα, με τις ομάδες που έχουν τα περισσότερα φάουλ ανάμεσα σε 38 πρωταθλήματα.

Συγκεκριμένα, το CIES Football Observatory έκανε έρευνα ανάμεσα σε ομάδες 38 πρωταθλημάτων, μέσα σ’ αυτά και η Super League, δημιουργώντας μια λίστα με τις ομάδες που έχουν κάνει τα περισσότερα φάουλ. ΑΕΚ και Ιωνικός… φιγουράρουν στη δεύτερη και τρίτη θέση αντίστοιχα, έχοντας κάνει 391 και 396 με την “Ένωση” να έχει ένα λιγότερο παιχνίδι, αυτό με τον Ιωνικό που δεν έγινε ποτέ.

Νο1 στη λίστα είναι ο Άρης Λεμεσού.

Δείτε παρακάτω τη σχετική λίστα:

Most fouls per match 🤕 for teams in 3⃣8⃣ top divisions 🌐 @ArisLimassol 🇨🇾 ahead of 🇬🇷 sides @AEK_FC_OFFICIAL & #Ionikos 😬 Full data 👉 https://t.co/7SS6pOrm4H pic.twitter.com/NKZQMTVAXJ

— CIES Football Obs (@CIES_Football) February 23, 2023