Υποψήφιος για κορυφαίος Ευρωπαίος του 2022 ο Τεντόγλου

Έχοντας πλέον ολοκληρώσει άλλη μια σπουδαία σεζόν στην καριέρα του, ο 24χρονος Γρεβενιώτης ετοιμάζεται για μια ακόμα τεράστια διάκριση.

Ο Μίλτος Τεντόγλου, ο Αρμάντ Ντουπλάντις και ο Γιάκομπο Ινγκεμπριγκτσεν είναι οι τρεις υποψήφιοι για το βραβείο του κορυφαίου αθλητή στίβου στην Ευρώπη για το 2022. Μάλιστα, η ομοσπονδία τους χαρακτήρισε ως “Big-Three” δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο το πόσο σπουδαίοι θεωρούνται στη “γηραιά ήπειρο”.

The big three! ✨

🇸🇪 Armand Duplantis

🇳🇴 Jakob Ingebrigtsen

🇬🇷 Miltiadis Tentoglou

Who is your men’s winner for 2022? 🏆

The winner will be crowned at the Golden Tracks in Tallinn on 22 October? pic.twitter.com/X9TJzhycO8

— European Athletics (@EuroAthletics) October 7, 2022