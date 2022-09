Τεντόγλου και Ντρισμπιώτη οι κορυφαίοι του Αυγούστου!

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Στίβου έδωσε τον τίτλο του αθλητή του Αυγούστου στους σπουδαίους Έλληνες πρωταθλητές έπειτα από ψηφοφορία του κοινού, με τον κορυφαίο άλτη να αφήνει πίσω του Αρμάντ Ντουπλάντις.

Ο Μίλτος Τεντόγλου (άλμα εις μήκος) ήταν υποψήφιος μαζί με τους Αρμάντ Ντουπλάντις (επί κοντώ), Γιάκομπ Ίνγκεμπριγκτσεν (1.500μ – 5.000μ) και Μίκολας Αλέκνα (δισκοβολία).

Από τη μεριά της, η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη “επικράτησε” των Φέμκε Μπολ (400μ – 400μ εμπόδια), Τζίνα Λούκενκεμπερ (100μ) και Λουίζα Γκέγκα (3000μ με στιπλ).

It’s a double for Greece! 🇬🇷🇬🇷🇬🇷

🗳 You have voted for Miltiadis Tentoglou and Antigoni Ntrismpioti as your Athletes of the Month! ✨ pic.twitter.com/XQWvux9CAE

— European Athletics (@EuroAthletics) September 8, 2022