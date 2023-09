Τραυματίστηκε ο Φέργκιουσον της Μπράιτον

Πρόβλημα για την εθνική Ιρλανδίας και την Μπράιτον, καθώς θα στερηθούν τις υπηρεσίες του 18χρονου επιθετικού για τα παιχνίδια του Σεπτεμβρίου. Όλα αυτά δυο εβδομάδες πριν από το ματς με την ΑΕΚ για την πρεμιέρα του Europa League.

Ο Έβαν Φέργκιουσον ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής για την Μπράιτον, αντίπαλο της ΑΕΚ στο Europa League, κόντρα στη Νιούκαστλ, καθώς πέτυχε χατ-τρικ και οι “γλάροι” επικράτησαν με 3:1.

Ο Στέφεν Κένι, προπονητής της Ιρλανδίας κάλεσε τον 18χρονο επιθετικό, ωστόσο η ομοσπονδία της χώρας ενημέρωσε ότι τέθηκε εκτός, λόγω τραυματισμού που υπέστη στο ματς με τη Νιούκαστλ, έπειτα από ένα χτύπημα στο γόνατο. Έτσι, θα απουσιάσει από τα παιχνίδια με Γαλλία και Ολλανδία.

Πάντως, τα βρετανικά ΜΜΕ δεν έχουν αναφέρει την χρονική διάρκεια που θα απουσιάσει λόγω του τραυματισμού του. Υπενθυμίζουμε ότι η αγγλική ομάδα φιλοξενεί την “Ένωση” στο “Amex Stadium” στις 21 Σεπτεμβρίου για την πρεμιέρα του Europa League και μένει να φανεί αν θα προλάβει να είναι διαθέσιμος.//ΓΓ.

𝗦𝗾𝘂𝗮𝗱 𝗨𝗽𝗱𝗮𝘁𝗲 | Ferguson ruled out of @EURO2024 qualifiers

The @OfficialBHAFC striker has been ruled out following an injury sustained in the win over Newcastle United

After an assessment from the Irish medical team, he has been ruled out of both matches pic.twitter.com/c7e5EJDgi5

— Ireland Football ⚽️🇮🇪 (@IrelandFootball) September 5, 2023