Τέλος από την εθνική Βελγίου ο Τεντέσκο

Ο Ιταλο-Γερμανός προπονητής διαδέχθηκε τον Ρομπέρτο Μαρτίνεθ μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022, σε μία μεταβατική περίοδο για τους “κόκκινους διαβόλους”, με τη σταδιακή απόσυρση της “χρυσής γενιάς” η οποία, παρά τις υψηλές προσδοκίες, δεν κατάφερε να κάνει την υπέρβαση σε μεγάλη διοργάνωση.

Υπό τις οδηγίες του Τεντέσκο, το Βέλγιο αποκλείστηκε στη φάση των “16” του EURO 2024 από τη Γαλλία και έμεινε εκτός προημιτελικών του Nations League, αποτελέσματα που δεν ικανοποίησαν την ομοσπονδία. Έτσι, ελήφθη η απόφαση αλλαγής προπονητή, περίπου δύο μήνες πριν τα μπαράζ με την Ουκρανία, όπου η βελγική ομάδα θα διεκδικήσει την παραμονή της στην League A του Nations League.//Λ.

The national team ends its chapter with Domenico Tedesco. Thank you, Domenico, for your commitment and passion over the last two years. We wish you all the best for the future! pic.twitter.com/nKElQuYoKc