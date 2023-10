Συνδιοργάνωση από Ιταλία και Τουρκία για το EURO 2032

Οι δύο γειτονικές μας χώρες ένωσαν τις δυνάμεις τους και έπεισαν την UEFA να τους δώσει από κοινού την διοργάνωση του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου σε εννέα χρόνια.

Η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία αποφάσισε να αναθέσει το EURO 2032 σε Ιταλία και Τουρκία, που κατέθεσαν φάκελο για την ανάληψη της διοργάνωσης και τελικά θα καταφέρουν να φιλοξενήσουν ένα μεγάλο τουρνουά, ύστερα από αρκετά χρόνια.

Οι γείτονές μας παρουσίασαν στην UEFA είκοσι πιθανά γήπεδα, τα οποία θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν αγώνες της διοργάνωσης και από αυτά θα επιλεγούν δέκα (πέντε από κάθε χώρα) τον Οκτώβριο του 2026.//ΜΠ.

🇮🇹➕🇹🇷 Congratulations to Italy and Türkiye, co-hosts of #EURO2032!

The joint bidders presented 20 potential host stadiums, of which 10 will be chosen, five per country, by October 2026. pic.twitter.com/HYonnztmHc

— UEFA (@UEFA) October 10, 2023