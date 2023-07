Στον ΠΑΟΚ η Χέλμβαλ

Σπουδαία κίνηση για την γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ, με την Σουηδέζα σέντερ φορ να ανακοινώνεται επίσημα από τον “Δικέφαλο του Βορρά”.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο ΠΑΟΚ, και το τμήμα Ποδοσφαίρου γυναικών, ΠΑΟΚ Morris, ανακοινώνουν την έναρξη συνεργασίας με την αθλήτρια, Έμιλι Χέλμβαλ, για την αγωνιστική περίοδο 2023-2024.

Γεννημένη στη Σουηδία στις 12/07/1993, η Έμιλι Χέλμβαλ αγωνίζεται ως σέντερ φορ και έχει ύψος 165cm.

Έκανε τα πρώτα της βήματα στην γενέτειρα χώρα της, περνώντας από διάφορες ομάδες, όπως οι Gammelstads IF, Lulea DFF, Notvikens IK, Pitea If, Alviks Ik, Halmstad BK και ASSI IF.

Τη σεζόν 2018-19 αγωνίστηκε για πρώτη φορά εκτός Σουηδίας, παίζοντας για την FL Fart της Νορβηγίας.

Τη σεζόν 2019-20 έκανε το πρώτο της μεγάλο βήμα, παίζοντας στην ιταλική Serie A, με τη φανέλα της Pink Bari. Στην Pink Bari έμεινε και την επόμενη σεζόν (2020-21), κατακτώντας το Κύπελλο Ιταλίας, με τις εμφανίσεις της να συμβάλλουν τα μέγιστα στην επίτευξη αυτού του μεγάλου στόχου για το ιταλικό κλαμπ.

Η σεζόν 2021-22 την βρήκε και πάλι στην Ιταλία, αυτή τη φορά παίζοντας με την Sampdoria. Η Έμιλι Χέλμβαλ, όχι μόνο παρέμεινε στο υψηλότερο επίπεδο, αλλά κατέκτησε για δεύτερη σερί χρονιά το ιταλικό κύπελλο.

Την περσινή περίοδο έπαιξε στον, μόνιμο πρωταθλητή Κύπρου, Apollon Ladies, πετυχαίνοντας τον τρομερό αριθμό των 37 γκολ. Οι εμφανίσεις της και τα καθοριστικά γκολ τα οποία πέτυχε με την φανέλα του Apollon Ladies, συνέβαλλαν τα μέγιστα στην κατάκτηση του «νταμπλ», ενώ κατέκτησε και το «Χρυσό Παπούτσι».

Πλέον, έρχεται στις «Ισόβιες Πρωταθλήτριες» προκειμένου με την εμπειρία της αλλά και την αδιαμφισβήτητη ποιότητα της, να τις βοηθήσει για το βήμα παραπάνω στο Champions League, και την διατήρηση των κεκτημένων στις εγχώριες διοργανώσεις.

Για την έναρξη συνεργασίας με τον ΠΑΟΚ, η Έμιλι Χέλμβαλ, δήλωσε στην επίσημη ιστοσελίδα του Συλλόγου, acpaok.gr:

«Είμαι ενθουσιασμένη και περήφανη που γίνομαι μέλος της Οικογένειας του ΠΑΟΚ. Ευχαριστώ τους ανθρώπους του Συλλόγου για την εμπιστοσύνη τους. Ανυπομονώ να ξεκινήσουν οι επίσημες υποχρεώσεις, για να δούμε τι μας επιφυλάσσει η νέα σεζόν!».

Καλώς ήρθες στον ΠΑΟΚ, Έμιλι»