Στην Έβερτον και επίσημα ο Ονάνα

Ο 20χρονος Βέλγος αμυντικός χαφ ανακοινώθηκε από τα “ζαχαρωτά” μέσω του λογαριασμού τους στο Twitter, καθώς τα βρήκαν με τη Λιλ για τη μετακίνηση του στην Premier League.

Στην Έβερτον με κάθε επισημότητα βρίσκεται πλέον ο Αμαντού Ονάνα, με τα “ζαχαρωτά” να τα βρίσκουν σε όλα με τη Λιλ για ένα ποσό της τάξεως των 36 εκατομμυρίων ευρώ μαζί με τους φόρους. Ο νεαρός μέσος έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο με ισχύ έως τον Ιούνιο του 2027, με τη Γαλλική ομάδα να διατηρεί ένα 20% μεταπώλησης, σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Ο 20χρονος Βέλγος, είχε γεμάτη σεζόν, αφού αγωνίστηκε με τη φανέλα των “λιλουά” συνολικά 42 φορές σε όλες τις διοργανώσεις για τη σεζόν που μας πέρασε. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής κατάφερε να σκοράρει τρεις φορές, ενώ “μοίρασε” και μία ασίστ.

Official, confirmed. Amadou Onana joins Everton on permanent deal for €36m fee plus add-ons and 20% sell on clause, agreement signed with Lille. 🔵🤝 #EFC

Onana signs contract until June 2027.pic.twitter.com/YsNoXeJiFS

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 9, 2022