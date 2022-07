Στη Λιντς ο Τάιλερ Άνταμς

Ακόμη μία προσθήκη για τα “παγώνια”, καθώς ανακοίνωσαν την απόκτηση του 23χρονου μέσου, που αγωνιζόταν από το 2019 στη Λειψία.



Η Λιντς συνεχίζει τον μεταγραφικό της σχεδιασμό ενόψει της νέας σεζόν. Μετά την ενίσχυση με τους Άαρονσον, Γκιάμπι, Κρίστενσεν και Ρόκα, απέκτησε και τον Τάιλερ Άνταμς, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

Την σεζόν που μας πέρασε ο Αμερικανός μέσος, αγωνίστηκε με τη φανέλα της Λειψίας 24 φορές, ενώ είναι και διεθνής με τις ΗΠΑ.

✍️ #LUFC is pleased to announce the signing of USA international @tyler_adams14 from RB Leipzig

— Leeds United (@LUFC) July 6, 2022