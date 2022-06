Θέλει Γιόβιτς δανεικό με το 50% του μισθού του η Φιορεντίνα

Οι “βιόλα” θέλουν να ενισχύσουν τη γραμμή κρούσης τους με την απόκτηση του 24χρονου επιθετικού της Ρεάλ Μαδρίτης, απ’ την οποία ζητούν να καλύψει τουλάχιστον το 50% του μισθού του.

Μετά την αποχώρηση του Ντούσαν Βλάχοβιτς τον περασμένο Ιανουάριο, η Φιορεντίνα εξακολουθεί να αναζητεί τον διάδοχό του. Ο Λούκα Γιόβιτς φαντάζει ο “εκλεκτός” για την ομάδα της Φλωρεντίας, η οποία θέλει να τον αποκτήσει με τη μορφή δανεισμού και με το 50% του μισθού του.

Το εν λόγω ποσό ανέρχεται ουσιαστικά στα 3 εκατ. ευρώ, ωστόσο το “εμπόδιο” σε ενδεχόμενη διαπραγμάτευση είναι η επιθυμία της Ρεάλ Μαδρίτης να πουλήσει τον Γιόβιτς με κανονική μεταγραφή, προκειμένου να μειώσει τα έξοδά της.

Ο 24χρονος Σέρβος αποκτήθηκε το καλοκαίρι του 2019 από τους Μαδριλένους και δεν έχει πείσει με τις εμφανίσεις του. Σε 51 συμμετοχές που έχει καταγράψει συνολικά με τη Ρεάλ Μαδρίτης, έχει σημειώσει μόλις 3 γκολ, ενώ έχει μοιράσει και 5 ασίστ.

