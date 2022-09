“Σπάει” κάθε ρεκόρ η Νότιγχαμ

Με την απόκτηση του Λόντι από την Ατλέτικο Μαδρίτης, οι “ρεντς” φθάνουν σε ένα ακόμη ιστορικό γεγονός, καθώς όταν ο παίκτης περάσει στον αγωνιστικό χώρο, θα είναι ο 55ος από τη σεζόν 2021/22.

Η Νότιγχαμ, απέκτησε τον Ρέναν Λόντι από την Ατλέτικο Μαδρίτης, με τη μορφή δανεισμού, ολοκληρώνοντας ένα ιδιαίτερο ρεκόρ. Όταν πάρει λεπτά συμμετοχής, θα είναι ο 55ος παίκτης που αγωνίζεται με τη φανέλα των “ρεντς” σε δυο σεζόν, περισσότερους από κάθε άλλη ομάδα στις τρεις κατηγορίες της Αγγλίας.

55 – Renan Lodi is set to become the 55th different player to appear for Nottingham Forest in all competitions since the start of last season, which is more than any other club in England’s top four tiers. Conveyor.

