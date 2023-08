“Πάγωσε” τα καθήκοντα του Ρουμπιάλες η FIFA

Η παγκόσμια ποδοσφαιρική ομοσπονδία ανακοίνωσε να αναστέλλει από τα καθήκοντά του τον πρόεδρο ισπανικής ομοσπονδίας για 90 ημέρες η FIFA έπειτα από τον σάλο που προκλήθηκε για το φιλί του στην παίκτρια της εθνικής Ισπανίας, Τζένι Ερμόσο.

Η FIFA αποφάσισε να “παγώσει” προσωρινά τον Λουίς Ρουμπιάλες, από τα καθήκοντά του για το χρονικό διάστημα τριών μηνών, ξεκινώντας από το Σάββατο (26/08).

Μετά το σκάνδαλο με το φιλί στην Τζένι Ερμόσο, η παγκόσμια ομοσπονδία είχε γνωστοποιήσει πως ξεκίνησε πειθαρχικές διαδικασίες για το περιστατικό εις βάρος του Ισπανού προέδρου.

Η απόφαση ανήκει στον πρόεδρο της πειθαρχικής επιτροπής της FIFA, Χόρχε Ιβάν Παλάσιο, για το συμβάν που τρέχει για τον Ρουμπιάλες από τις 24 Αυγούστου.//ΓΓ

🚨 FIFA's suspension of Luis Rubiales also prohibits the President or the Spanish FA from contacting Jenni Hermoso or anyone in her close environment.

✍️ @Millar_Colin https://t.co/i95y4uw97D

— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) August 26, 2023