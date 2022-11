“Καθάρισε” στο πρώτο ημίχρονο η Λίβερπουλ

Οι “κόκκινοι” επικράτησαν με 3:1 της Σαουθάμπτον, στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής της Premier League, με τον Ντάργουιν Νούνιες να πετυχαίνει δύο τέρματα και να ανεβάζει την ομάδα του στην έκτη θέση.

Η Λίβερπουλ ήταν ανώτερη καθ’ όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, ωστόσο στο δεύτερο μέρος κατέβασε… ταχύτητα και δεν πέτυχε άλλο γκολ. Οι “άγιοι” παρέμειναν στη ζώνη του υποβιβασμού, έχοντας μόλις 12 βαθμούς και παρά την έλευση του Νέιθαν Τζόουνς δεν υπήρξε αλλαγή στην εικόνα της ομάδας.

Ο αγώνας

Μόλις στο 6ο λεπτό η Λίβερπουλ άνοιξε το σκορ. Ο Ρόμπερτσον εκτέλεσε ένα φάουλ, ο Φιρμίνο πήρε μια μακρινή κεφαλιά και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, καθώς ο Μπαζουνού δεν εκτίμησε σωστά την πορεία της μπάλας. Στο 10′, οι “άγιοι” απάντησαν στους γηπεδούχους με το… ίδιο νόμισμα. Ο Γουόρντ-Πράουζ εκτέλεσε ωραία ένα φάουλ, ο Τσε Άνταμς πρόλαβε την έξοδο του Άλισον και με καρφωτή κεφαλιά έκανε το 1:1. Στο 16′, ο Σαλάχ μπήκε στην περιοχή, όμως ο Μπαζουνού απέκρουσε το χαμηλό σουτ του Αιγύπτιου. Στο 22ο λεπτό, σε μια φάση διαρκείας, ο Έλιοτ βρήκε με εξαιρετική μπαλιά τον Νούνιες, ο οποίος σκόραρε με κοντινή προβολή. Στο 31ο λεπτό ο Αλεξάντερ-Άρνολντ βρήκε τον Νούνιες στην περιοχή, η κεφαλιά του οποίου κατέληξε στην αγκαλιά του γκολκίπερ της Σαουθάμπτον. Στο 42′, ο προωθημένος Ρόμπερτσον έβγαλε “γλυκιά” σέντρα και ο Ντάργουιν Νούνιες πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του γκολ με προβολή.

Two for @Darwinn99 and a glancing Bobby header gives us the lead at the break! 👏 pic.twitter.com/DMzn6LytEB

— Liverpool FC (@LFC) November 12, 2022