Στον Αμορίμ το… χρίσμα της Λίβερπουλ

“Λευκός καπνός” φαίνεται πως βγαίνει από το “Anfield”, σε ότι αφορά τη διαδικασία της διαδοχής του Γιούργκεν Κλοπ, μιας και ο προπονητής της Σπόρτινγκ Λισαβόνας φέρεται να έφτασε σε συμφωνία με τους “κόκκινους”.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Φλόριαν Πλάτενμπεργκ του “Sky Sports“, ο Ρούμπεν Αμορίμ και η Λίβερπουλ τα βρήκαν σε όλα. Πλέον, υπάρχει… προφορικό “deal” ανάμεσα στις δύο πλευρές, το οποίο μάλιστα αφορά συμβόλαιο έως το 2027. Το μόνο που απομένει είναι οι τελικές διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο συλλόγων, μιας και ο 39χρονος δεν μένει ελεύθερος το καλοκαίρι.

Οι “κόκκινοι” προσπαθούσαν για αρκετές εβδομάδες να αποσπάσουν το τελικό «ναι» του Πορτογάλου. Πρώτη τους επιλογή ήταν ο Τσάμπι Αλόνσο, όμως ο παλαίμαχος θρυλικός χαφ προτίμησε να μείνει στη Μπάγερ Λεβερκούζεν.

Το δημοσίευμα:

🚨News Rúben #Amorim | Been told there’s a verbal agreement in principle with Liverpool now!

➡️ Amorim wants to join #LFC next season and Liverpool was pushing for him in the last weeks

➡️ He can sign a contract until 2027 – confirmed!

Final negotiations with @SportingCP… pic.twitter.com/0Itu7IaJw7

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) April 9, 2024