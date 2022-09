Στο… δρόμο για το Νότιγχαμ ο Σεγούρα

Βρέθηκε στα… ραντάρ του Ολυμπιακού για τη θέση του αθλητικού διευθυντή, όμως όλα δείχνουν ότι ο άλλοτε τεχνικός των “ερυθρόλευκων” (2008) θα ανάλαβει αντίστοιχο πόστο στη Φόρεστ, η οποία έκανε μια μεγάλη επένδυση στην επιστροφή της στην Πρέμιερ Λιγκ. Παράλληλα, φέρεται να αναζητά και νέο προπονητή.

Ο Πεπ Σεγούρα βρίσκεται χωρίς ομάδα από το 2019, όταν και ολοκληρώθηκε η συνεργασία του με την Μπαρτσελόνα, όπου κατείχε το πόστο του τζένεραλ μάνατζερ από το 2017, αλλά πρώτα ήταν ο βασικός… κινητής των νημάτων στην Ακαδημία της “Μπάρτσα” για μια διετία.

Στις σαρωτικές αλλαγές που πραγματοποίησε ο Βαγγέλης Μαρινάκης στον Ολυμπιακό, είχε στα υπόψιν τον 61χρονο Ισπανό, προτού καταλήξει στον Ζοζέ Ανιγκό για το ρόλο του αθλητικού-τεχνικού διευθυντή. Εν τέλει, υπάρχουν επαφές για αντίστοιχη θέση στη Νότιγχαμ Φόρεστ που αποκαλύπτουν τα αγγλικά ΜΜΕ και τον… χρήζουν ως μεγάλο φαβορί.

🔴 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚! Nottingham Forest have entered in talks with Pep Segura over becoming the club’s new sporting director. #NFFC [@MatteMoretto] pic.twitter.com/DBK1MYcjJF

