Σοκ με Φοφανά, υπέστη ρήξη χιαστού

Ο Γάλλος αμυντικός της Τσέλσι είχε ταλαιπωρηθεί από τραυματισμούς στο γόνατο του τους προηγούμενους μήνες, όμως τώρα έπαθε τον χειρότερο δυνατό στο συγκεκριμένο σημείο του σώματος.

Ο Γουέσλι Φοφανά είχε σπάσει το πόδι του σε αγώνα της Λέστερ με τη Βιγιαρεάλ το 2021, πριν μετακομίσει στο Λονδίνο για λογαριασμό των “μπλέ”. Εκεί ξεκίνησε το στάδιο της αποθεραπείας του, με το διάστημα των επτά μηνών που του έδωσε το ιατρικό επιτελείο της Λέστερ να τον βοηθάει να επανέλθει.

Με την άφιξη του στο Λονδίνο φαίνεται πως ακόμα ψάχνει να βρει τα πατήματα του. Στις αρχές Οκτωβρίου τραυματίστηκε στο γόνατο μένοντας για δυο μήνες εκτός, ενώ με την ένταξη του στην προπόνηση της ομάδας, έπαθε υποτροπή και έμεινε για άλλους δυο μήνες εκτός αγωνιστικών ρυθμών.

Πριν μερικά λεπτά, ο δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρομάνο δημοσίευσε στο Twitter πως ο παίκτης υπέστη ρήξη χιαστού. Το ιατρικό επιτελείο της ομάδας θα κάνει τα πάντα για να βοηθήσει τον παίκτη να επανέλθει σε ρυθμούς, που όπως όλα δείχνουν μετά το νέο ημερολογιακό έτος.//ΓΡ.

Το δημοσίευμα:

BREAKING: Chelsea defender Wesley Fofana broke his ACL. 🚨🔵 #CFC

Fofana has undergone anterior cruciate ligament reconstruction surgery.

“Wesley will now begin his recovery and work with the club's medical department at Cobham during his rehabilitation phase”, club reports. pic.twitter.com/hahMVmcMMU

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 18, 2023