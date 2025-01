Πρόταση της Γουεστ Χαμ στον Πότερ

Η εικόνα της Γουεστ Χαμ δεν έχει ικανοποιήσει στο ελάχιστο τις προσδοκίες που υπήρχαν στην αρχή της σεζόν, καθώς βρίσκεται στην 14η θέση με 23 βαθμούς. Η διοίκηση της ομάδας ψάχνει να βρει τον τρόπο που θα αντιστρέψει το αρνητικό κλίμα και όπως όλα δείχνουν το μάρμαρο θα το πληρώσει ο Λοπετέγκι.

Ο Ισπανός τεχνικός δεν φαίνεται να μακροημερεύει στον πάγκο της ομάδας από το Λονδίνο, καθώς σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν τα Μέσα από το Νησί, τα “σφυριά” έχουν προσεγγίσει τον Γκρέιαμ Πότερ για την αντικατάσταση του άλλοτε προπονητή της Ρεάλ Μαδρίτης.//ΝΚ.

