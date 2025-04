Παρατείνεται η νοσηλεία του Χάου

Η Νιουκάστλ συνέτριψε με 4-1 την Γιουνάιτεντ, χωρίς να βρίσκεται ο προπονητής της στο γήπεδο, καθώς ο Έντι Χάου νοσηλεύεται με πνευμονία στο νοσοκομείο. Οι “καρακάξες” με ανακοίνωση τους ευχήθηκαν περαστικά στον προπονητή του συλλόγου, αποκαλύπτοντας πως θα παραμείνει κι άλλο στο νοσοκομείο. Ο ίδιος προχώρησε σε μια δήλωση σχετικά με την υγεία του αναφέροντας χαρακτηριστικά πως ανυπομονεί να επιστρέψει.

Αναλυτικά η δήλωση του Χάου

«Ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλους όσους συνδέονται με τη Νιούκαστλ και την ευρύτερη ποδοσφαιρική κοινότητα για τα μηνύματα και τις θερμές ευχές σας. Σημαίνουν πολλά για εμένα και την οικογένειά μου.

Θέλω επίσης να αποτίσω φόρο τιμής στο απίστευτο εθνική σύστημα υγείας της Αγγλίας και στο προσωπικό του νοσοκομείου που με περιέθαλψε.

Είμαι πάρα πολύ ευγνώμων για την εξειδικευμένη φροντίδα που λαμβάνω και, μετά από μια περίοδο ανάρρωσης, ανυπομονώ να επιστρέψω το συντομότερο δυνατό»

Newcastle United can announce that Eddie Howe is recovering in hospital after being diagnosed with pneumonia.



The club continues to extend its best wishes and support to Eddie and his family as he continues his recovery.



Get well soon, gaffer 🫶 pic.twitter.com/cZy4FFTxUa