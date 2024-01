Ο ΛεΜπρόν αποχαιρέτησε τον Κλοπ: «Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ»

Ο απόλυτος σούπερ σταρ του παγκοσμίου μπάσκετ και άλλοτε μέτοχος της Λίβερπουλ δεν δίστασε να κάνει ανάρτηση στους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αφορμή την είδηση της αποχώρησης του θρυλικού Γερμανού προπονητή από το “Anfield”.

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς αποχαιρέτησε με τον δικό του τρόπο τον Γιούργκεν Κλοπ, ο οποίος το καλοκαίρι θα αποχωρήσει από τον πάγκο των “κόκκινων”. «Ευχαριστούμε για όλα. Είσαι ένας τρομερός προπονητής δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ και… δεν θα περπατάς ποτέ μόνος (σ.σ. You’ll Never Walk Alone). Θα μας λείψεις». έγραψε στο Twitter ο “βασιλιάς”.

Υπενθυμίζουμε ότι ο Τζέιμς ήταν κάτοχος του 2% των μετοχών της Λίβερπουλ έως πριν λίγο καιρό. Πλέον, έχει μετατρέψει αυτό το ποσοστό σε 1% του FSG, δηλαδή το fund στο οποίο -μεταξύ άλλων- ανήκει ο αγγλικός σύλλογος.

Η ανάρτησή του:

THANK YOU FOR EVERYTHING AND MORE!! You are one helluva manager and you’ll never be forgotten and more importantly YOU’LL NEVER WALK ALONE!! The Reds will miss you!! 🙏🏾🙏🏾🙏🏾🔴🔴❤️https://t.co/owGsPKjxwu

— LeBron James (@KingJames) January 26, 2024