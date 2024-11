Ο Αμορίμ δεν θέλει τον Έρικσεν στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κινείται στους ρυθμούς του Ρούμπεν Αμορίμ το τελευταίο διάστημα. Ο Πορτογάλος τεχνικός βρίσκεται σε συζητήσεις με τη διοίκηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ σχετικά με τις μεταγραφές ποδοσφαιριστών, αλλά και για τη δυναμική του υπάρχοντος ρόστερ.

Σύμφωνα με τον Γερμανό δημοσιογράφο, Φλόριαν Πλέτενμπεργκ, την δεδομένη στιγμή οι “κόκκινοι διάβολοι” δεν είναι διατεθειμένοι να επεκτείνουν το συμβόλαιο του Κρίστιαν Έρικσεν.//ΔΜ

🚨🔴 The current and clear trend is that Christian #Eriksen’s contract will not be extended after the season. #MUFC



The 32-year-old is therefore likely to leave on a free transfer in the summer at the latest. Meanwhile, Manchester United are working intensively on securing new… pic.twitter.com/VqyJ1KjrWd