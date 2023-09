Κρατήθηκαν οι ισορροπίες στο “Σίτι Γκράουντ”

Στο 1-1 έμειναν οι Νότιγχαμ Φόρεστ και Μπέρνλι στο τελευταίο ματς της 5ης αγωνιστικής της Premier League. Από ένα ημίχρονο και ένα γκολ είχαν οι δύο ομάδες, σε ένα κατά τα άλλα ισορροπημένο παιχνίδι.

Παρά το γκολ του Αμντούνι τέσσερα λεπτά πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου που έστειλε τους “κλάρετς” στα αποδυτήρια με το προβάδισμα, η ομάδα του Στιβ Κούπερ επέστρεψε δυναμικά στο δεύτερο μέρος, για να ισοφαρίσει με τον Χάτσον-Οντόι ο οποίος σκόραρε ένα γκολ… ποίημα.

Αποβολή για τον Φόρεστ στις καθυστερήσεις, στη φάση που διέκοψε τον φρενήρη ρυθμό του παιχνιδιού, το οποίο μέχρι εκείνη τη στιγμή είχε γίνει… ροντέο.

Με… φόρα προσπάθησαν να μπουν οι γηπεδούχοι στον αγώνα, ψάχνοντας ένα γρήγορο γκολ. Ο Χάντσον-Οντόι πήγε να βάλει τη Φόρεστ μπροστά στο 16′, επικυρώνοντας την καλή της εικόνα, αλλά ο Τράφορντ απέκρουσε εντυπωσιακά και το 0-0 παρέμεινε.

Στο δεύτερο μισό του πρώτου ημιχρόνου, η ομάδα του Βίνσεντ Κομπανί άρχισε να εξισορροπεί την κατάσταση στο γήπεδο και απάντησε με δική της μεγάλη ευκαιρία. Πιο συγκεκριμένα με τον Αμντούνι ο οποίος είδε τον Τέρνερ να πέφτει και να μην επιτρέπει στη μπάλα να πάει στα δίχτυα. Οι “κλάρετς” όμως, είχαν πάρει για τα καλά μέτρα στο γήπεδο και στο 41′, ο Αμντούνι τιμώρησε με ένα συρτό αριστερό σουτ ακριβείας, έπειτα από ωραίο γύρισμα του Κολεόσο, κάνοντας το 1-0.

