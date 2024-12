Η Χριστουγεννιάτικη καμπάνια της Σίτι

Η Μάντσεστερ Σίτι πρωταγωνιστεί στην κοινότητα της πόλης αυτά τα Χριστούγεννα καθώςτο «0161 Christmas Calling» περιελάμβανε δωρεά, κοινοτικές εκδηλώσεις και συγκέντρωση χρημάτων, συγκεντρώνοντας μέχρι στιγμής συνολικά 175.000 £.

Τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν θα στηρίξουν την πόλη στα κοινοτικά προγράμματα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που παραδίδονται τόσο στο Royal Manchester Children’s Hospital όσο και στο Ronald McDonald House, καθώς και να βοηθήσουν στην αναγέννηση ασφαλών χώρων για παιχνίδι των ασθενών.

Από τις αρχές Νοεμβρίου, ο σύλλογος δώρισε 5 λίρες Αγγλίας στο φιλανθρωπικό του ίδρυμα, City in the Community, για κάθε αγορά που κάνει ένας θαυμαστής από μια σειρά επιλεγμένων χριστουγεννιάτικων ειδών λιανικής.

‘0161 Christmas Calling’ 📞@mancity its fans, and staff, have come together this Christmas to support young people through the Club’s festive community campaign, with a total of £175,000 raised and counting in aid of City in the Community.🎄