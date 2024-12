Εποχή Σουλούκου στη Νότιγχαμ Φόρεστ

Μπορεί το σύνολο του Νούνο Εσπίριτο Σάντο να πραγματοποιεί μία εξαιρετική πορεία στο αγγλικό πρωτάθλημα την φετινή σεζόν, ωστόσο το κλαμπ μπαίνει σε μία νέα εποχή από τις αρχές του 2025, αφού από τις 5 Ιανουαρίου θα υπάρχει νέο πρόσωπο στη θέση του CEO και μάλιστα θα είναι γυναίκα. Ο λόγος για την Λίνα Σουλούκου, η οποία θα συνεργαστεί εκ νέου με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, μετά την πετυχημένη κοινή τους πορεία στα διοικητικά δρώμενα του Ολυμπιακού. Η άλλοτε διευθύνουσα σύμβουλος της πειραϊκής ΠΑΕ έκανε το… άλμα για την Ρόμα, από την οποία αποχώρησε πρόσφατα και πλέον αναλαμβάνει να καθοδηγήσει την ομάδα του Νότιγχαμ, η οποία έχει μεγάλες βλέψεις με τον Έλληνα ιδιοκτήτη να επιθυμεί την εδραίωσή της στα υψηλά στρώματα της Πρέμιερ.//Ν.

Nottingham Forest is pleased to announce the appointment of Lina Souloukou as its new CEO, effective from 5 January 2025. 🤝