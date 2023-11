Επιβίωσε στο Μάντσεστερ με γκολάρα Αλεξάντερ-Άρνολντ

Παρά το γεγονός ότι παρουσιάστηκε συνολικά κατώτερη των περιστάσεων, η Λίβερπουλ κατάφερε να πάρει μία σπουδαία ισοπαλία (1-1) στο “Etihad Stadium”, κόντρα στους πρωταθλητές Αγγλίας.

Η Μάντσεστερ Σίτι παρέμεινε ναι μεν στην κορυφή με 29 βαθμούς, αλλά επί της ουσίας έχασε μία σπουδαία ευκαιρία για ένα… καθοριστικό “τρίποντο”. Από την άλλη, η ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ διατηρήθηκε στη 2η θέση, στο -1 από την αντίπαλό της. Βέβαια, αμφότερες έδωσαν την ευκαιρία στην Άρσεναλ των 27 πόντων να πάρει την πρωτοπορία της βαθμολογίας, αν επικρατήσει στην έδρα της Μπρέντφορντ (25/11, 19:30).

Ο αγώνας

Οι γηπεδούχοι απείλησαν πρώτη φορά στο 11′, μετά από ένα τραγικό λάθος του Άλισον, το οποίο οδήγησε σε μέτριο τελείωμα του Φόντεν. Στο 16′ ο Νούνιες άγγιξε το γκολ, αλλά η δυνατή κεφαλιά του από τη σέντρα του Σαλάχ σταμάτησε στην απόκρουση του Έντερσον. Έντεκα λεπτά μετά οι “πολίτες” άνοιξαν το σκορ. Μετά από άλλο ένα κακό γέμισμα του Άλισον, ο Ακέ πήρε, ξεφορτώθηκε τον Αλεξάντερ-Άρνολντ με μία εξαιρετική ντρίπλα και τροφοδότησε τον Χάαλαντ. Ο Νορβηγός βγήκε απέναντι από τον Βραζιλιάνο κίπερ και δεν αστόχησε, κάνοντας το 1-0. Οι “κόκκινοι” είχαν κάποιες καλές στιγμές, αλλά καμία εξ αυτών δεν άγχωσε ιδιαίτερα τον Έντερσον. Δεν ίσχυε το ίδιο και για το μακρινό συρτό σουτ του Φόντεν στο 44′, το οποίο έδιωξε με δυσκολία ο Άλισον.

Στο δεύτερο μισό καμία από τις δύο ομάδες δεν ήταν κυρίαρχη. Αμφότερες δημιουργούσαν ευκαιρίες, αλλά χωρίς να έχουν κάποια πολύ σημαντική. Στο 67′ ο Ρούμπεν Ντίας σκόραρε, αλλά το τέρμα ακυρώθηκε λόγω επιθετικού φάουλ. Στο 72′ οι Νούνιες και Σαλάχ συνεργάστηκαν εξαιρετικά, αλλά το τελείωμα του δεύτερου σταμάτησε στον Έντερσον. Η Σίτι έχασε σπουδαία ευκαιρία στο 78′ με τον Χάαλαντ και το πλήρωσε… ακριβά. Αυτό συνέβη διότι αμέσως μετά ήρθε η ισοφάριση. Μετά από μία φάση διαρκείας, ο Αλεξάντερ-Άρνολντ πήρε την μπάλα στα όρια της περιοχής και με ένα χαμηλό διαγώνιο σουτ έκανε το 1-1. Στο 90’+8′ ο Χάαλαντ άγγιξε το 2-1, αλλά η ανάποδη κεφαλιά του πέρασε ξυστά δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Άλισον. Κάπως έτσι το σκορ διατηρήθηκε έως το τελευταίο σφύριγμα της λήξης.

ΓΚΟΛ: 27′ Χάαλαντ – 79′ Αλεξάντερ-Άρνολντ

Κίτρινες: 89′ Σίλβα – 75′ Νούνιες, 86′ Μάτιπ, 90’+4′ ‘Εντο

Κόκκινη: –

Δοκάρι: –

Στατιστικό: Ο Έρλινγκ Χάαλαντ έβαλε το 50ο του γκολ στην καριέρα του στην Premier League. Το κατάφερε σε μόλις 48 ματς και η συγκεκριμένη επίδοση αποτελεί ρεκόρ. Δεύτερος -πλέον- είναι ο Άντριου Κόουλ, ο οποίος είχε χρειαστεί 65 παιχνίδια για να βάλει 50 γκολ.

50 – Erling Haaland has scored his 50th Premier League goal; in just his 48th appearance, it’s the fastest any player has reached the milestone in the competition. Machine. #MCILIV pic.twitter.com/BoUuW5WY4P

— OptaJoe (@OptaJoe) November 25, 2023