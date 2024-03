Επιστρέφει στη Λίβερπουλ ο Μάικλ Έντουαρντς

Μπορεί το καλοκαίρι του 2024 ο Γιούργκεν Κλοπ να αποχωρεί, όμως στο “Anfield” θα υπάρξει και μία τεράστια επιστροφή, μιας και ο πρώην αθλητικός διευθυντής του συλλόγου κατέληξε σε συμφωνία με τη διοίκηση.

Ο Μάικλ Έντουαρντς γυρίζει στη Λίβερπουλ. Ο 44χρονος παράγοντας τα βρήκε σε όλα με το “FSG” και αναμένεται να επιστρέφει στο Μέρσεϊσαϊντ. Σύμφωνα με το “Sky Sports” θα αναλάβει το πρότζεκτ της μετά-Κλοπ εποχής, αλλά από διαφορετική θέση πλέον. Μάλιστα, θα έχει στο πλάι του τον Ρίτσαρντ Χιούζ, ο οποίος θα αναλάβει τη θέση του αθλητικού διευθυντή.

Ο Έντουαρντς ήταν ένα πολύ σημαντικό… κομμάτι των “κόκκινων” τα προηγούμενα χρόνια. Βρέθηκε στο “Anfield” από το 2011 έως το 2022, ήταν αυτός που έφερε τον “Normal One” στην ομάδα και φυσικά μαζί κατέκτησαν κάθε πιθανό τίτλο που ήταν διαθέσιμος.//Α.

