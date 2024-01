Περίπατος για Σίτι | Σπουδαίες ισοπαλίες για Μπλάκπουλ και Μπρίστολ

Γκέλαραν Νότιγχαμ Φόρεστ και Γουέστ Χαμ και θα χρειαστούν ρεβάνς για την πρόκριση στην επόμενη φάση του FA Cup. Εύκολες προκρίσεις για Σίτι, Λιντς, Γουέστ Μπρομ. Ανανεώνουν το ραντεβού τους Λούτον και Μπόλτον.

Μάντσεστερ Σίτι – Χάντερσφιλντ 5-0

Η ομάδα του Γκουαρδιόλα έλυσε τον γόρδιο δεσμό με την συμπλήρωση μισής ώρας με το γκολ του Φόντεν (1-0) στο 33′ και το γκολ του Άλβαρεζ στο 37′ έπειτα από εντυπωσιακή κυκλοφορία της μπάλας και ασίστ του Λιούις (2-0). Ο Αργεντίνος φορ έχει σκοράρει και στα τέσσερα του τελευταία παιχνίδια με την Σίτι. Το πρώτο ημίχρονο ήταν μονόλογος των πολιτών, όπως δείχνουν τα στατιστικά.

Στο δεύτερο μέρος ο Όσκαρ Μπομπ προειδοποίησε στο 53′ και πραγματοποίησε στο 58′ κάνοντας το 3-0 για την Μάντσεστερ Σίτι. Στο 65′ ο Φόντεν διπλασίασε τα προσωπικά του τέρματα και έκανε το 4-0 για τους “σίτιζενς”. Στο 75′ ο Ντε Μπρόινε με την επάνοδο του στα γήπεδα επέστρεψε και στις ασίστ σερβίροντας το 5-0 στον Ντοκού.

Νότιγχαμ Φόρεστ – Μπλάκπουλ 2-2

Οι φιλοξενούμενοι αιφνιδίασαν στον απόλυτο βαθμό τους “ρεντς”, πήραν το προβάδισμα στο 25′ με τον Γκάμπριελ και το διπλασίασαν μόλις τρία λεπτά αργότερα με τον Μόργκαν έπειτα από ασίστ του Χάμιλτον (2-0). Στο 39′ η ομάδα του Εσπιρίτο Σάντο μπήκε ξανά στο παιχνίδι μειώνοντας σε 2-1 με τον Ντομίνγκεζ να σκοράρει με κεφαλιά έπειτα από ασίστ Μοντιέλ. Στο 56′ οι γηπεδούχοι έφεραν το ματς στα ίσια με σκόρερ τον Γκιμπς–Γουάιτ έπειτα από ασίστ του Χάντσον–Οντόι, αλλά δεν μπόρεσαν να κάνουν την ανατροπή και θα χρειαστούν ρεβάνς.

