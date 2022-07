Πέρασε ιατρικά στη Νότιγχαμ ο Λίνγκαρντ

Οι “κόκκινοι” συνεχίζουν να ενισχύονται για την επιστροφή τους στην Premier League και βρίσκονται μία… ανάσα από την επισημοποίηση της μεταγραφής του 29χρονου μεσοεπιθετικού, που έμεινε ελεύθερος από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Οι μεταγραφές δεν σταματούν για τη Νότιγχαμ Φόρεστ. Μετά τις αποκτήσεις των Χάρι Τόφολο και Λίους Ο’Μπράιεν, οι “κόκκινοι” οδεύουν προς την ολοκλήρωση ακόμη μίας μεταγραφής.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Νότιγχαμ Φόρεστ βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του Τζέσι Λίνγκαρντ, ο οποίος μάλιστα πέρασε ήδη τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις στον σύλλογο το βράδυ της Τετάρτης (20/07).

Nottingham Forest are closing on Jesse Lingard deal on free transfer, after contract proposal submitted to former Man United midfielder. 🔴🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #NFFC

First part of medical tests took place last night, @JacobSteinberg reports. pic.twitter.com/eH7MslOanZ

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 21, 2022