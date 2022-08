Παραιτήθηκε ο Στάνκοβιτς από τον Ερυθρό Αστέρα

Ο Σέρβος προπονητής υπέβαλε χθες το απόγευμα (26/08) την παραίτησή του στη διοίκηση του συλλόγου, η οποία και έγινε δεκτή μετά την αποτυχία εισόδου στους ομίλους του Τσάμπιονς Λιγκ.

Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία του Ερυθρού Αστέρα αποτελεί ο Ντέγιαν Στάνκοβιτς. Ο παλαίμαχος άσος αποχώρησε του καθώς θεώρησε υπέυθυνο τον εαυτό του για τον αποκλεισμό από την Μακάμπι Χάιφα, στα πλέι οφ της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Οι Σέρβοι ανακοίνωσαν ότι έκαναν δεκτή την παραίτησή του και ο 43χρονος προχώρησε σε ένα μακροσκελές και συγκινητικό αντίο, για αυτά τα τρία χρόνια που πέρασε στο σύλλογο. Με τον Ερυθρό Αστέρα κατέκτησε τρια πρωταθλήματα και ένα κύπελλο. Αντικαταστάτης του θα είναι ο μέχρι πρότινος προπονητής της Μάλμε, Μίλος Μιλόγιεβιτς.

Αναλυτικά το “αντίο” του Στάνκοβιτς:

«Ο Ερυθρός Αστέρας είναι η τεράστια αγάπη μου, ένα απερίγραπτο συναίσθημα. Τώρα μετά την τρίτη προσπάθεια να τον βάλω στο Champions League, νιώθω εντελώς άδειος, γιατί δεν κατάφερα να δώσω στη μεγαλύτερη αγάπη μου αυτό που ήθελα περισσότερο. Έδωσα το καλύτερο δυνατό. Για μένα, αυτά τα τρία χρόνια ήταν το πιο όμορφο κομμάτι της ποδοσφαιρικής μου ζωής. Κάτι που με έφτιαξε περαιτέρω, με έκανε όλο και καλύτερο. Ευχαριστώ τους παίκτες, την διοίκηση και τους οπαδούς που ήταν υπεύθυνοι γι’ αυτό. Πάντα ένιωθα την υποστήριξή τους. Γι’ αυτό ακριβώς πήρα την απόφαση να φύγω ως ένδειξη ευγνωμοσύνης και ευχής ο Ερυθρός Αστέρας να είναι πάντα ο καλύτερος. Σας ευχαριστώ όλους για τον υπέροχο χρόνο που περάσαμε στο ”Μαρακανά”. Πιστεύω ότι τα χρόνια της επιτυχίας είναι ακριβώς μπροστά από τον σύλλογο και θα παραμείνω πάντα εκεί για Ερυθρό Αστέρα μου, πάντα με όλη μου την καρδιά, γιατί ο Ερυθρός Αστέρας είναι ζωή μου και τα υπόλοιπα είναι μικρά πράγματα».

Fudbalski klub Crvena zvezda informs the public that Dejan Stanković has resigned as Head Coach. Stanković said goodbye to everyone at the club and explained his decision.

FK Crvena zvezda informs the public that Miloš Milojević has been appointed new Head Coach.

The well-known coach has been Dejan Stanković's assistant between 2019 and 2021 and will now be his successor.

We wish Miloš Milojević all the success in the Zvezda dugout! #FKCZ 🔴⚪ pic.twitter.com/Qgv1jDZAPL

— FK Crvena zvezda in English (@crvenazvezda_en) August 26, 2022