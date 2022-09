Παράδειγμα η Ρεάλ Μαδρίτης για τον Μίλερ

Ο Γερμανός μεσοεπιθετικός της Μπάγερν μίλησε μετά τη ματσάρα της Εθνικής Γερμανίας κόντρα στην Αγγλία, τονίζοντας ότι πρέπει να βρουν την αυτοπεποίθησή τους, όπως η Ισπανική ομάδα.

Μετά το φινάλε του παιχνιδιού κόντρα στην Αγγλία, ο Τόμας Μίλερ μίλησε για τη Ρεάλ Μαδρίτης και για το γεγονός ότι αυτή η ομάδα θα μπορούσε να αποτελέσει παράδειγμα για την Εθνική Γερμανίας.

Οι δηλώσεις του:

“Ίσως η Ρεάλ είναι παράδειγμα για εμάς. Έχω παίξει για πολλούς προπονητές, συμπεριλαμβανομένου του Κάρλο Αντσελότι, που έχει κερδίσει τα περισσότερα τρόπαια.

