Ο Μέσι… έδειξε το δρόμο

Με τον Αργεντίνο σούπερ σταρ να πετυχαίνει δύο γκολ σε δέκα λεπτά, η Εθνική Αργεντινής επικράτησε με 2-0 του Περού και έκανε το 4Χ4 για τα προκριματικά του Mundial.

Ο Λιονέλ Μέσι δεν… σταματάει να σπάει ρεκόρ το ένα μετά το άλλο. Αυτή τη φορά, ο “Pulga”, βοήθησε την Αργεντινή σκοράροντας δυο τέρματα, να φτάσει στη νίκη με 2-0 κόντρα στο Περού για τα προκριματικά παιχνίδια του Mundial.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Μέσι σκόραρε αρχικά στο 32ο λεπτά έπειτα από γύρισμα του Νίκο Γκονζάλεζ και η “Αλμπισελέστε”… καθάρισε τη νίκη με τον αστέρα της Ίντερ Μαϊάμι, να καταγράφει το τελικό 2-0 λίγο πριν το φινάλε του ημιχρόνου.

