«Ο Κλοπ συμφώνησε να διαπραγματευτεί με τη Ρεάλ Μαδρίτης»

Τα δημοσιεύματα μετά τον αποκλεισμό της Ρεάλ Μαδρίτης από την Άρσεναλ για την απόλυση του Κάρλο Αντσελότι και τον αντικαταστάτη του Ιταλού προπονητή φούντωσαν.

Ήδη τα πρώτα ονόματα έχουν βγει στη φόρα και σύμφωνα με δημοσίευμα της “Sport” ο Γιούργκεν Κλοπ έχει αρχίσει τις συζητήσεις με την Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς δεν είναι ευχαριστημένος με την θέση που έχει στη Red Bull.

Πριν από μερικές ημέρες μάλιστα, δημοσίευμα της “Sport”, αποκάλυψε ότι ο Φλορεντίνο Πάρεθ επιθυμεί διακαώς την πρόσληψη του Γερμανού τεχνικού.

