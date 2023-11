O Γιακουμάκης άφησε… δεύτερο τον Μέσι

Ο Έλληνας φορ έλαβε μια σπουδαία ατομική διάκριση καθώς αναδείχθηκε καλύτερος “νεοφερμένος” του MLS για την τρέχουσα σεζόν.

Ο Γιώργος Γιακουμάκης, προσπέρασε τον Λιονέλ Μέσι, στην άτυπη μάχη του καλύτερου “newcomer” στο πρωτάθλημα. Ο Έλληνας φορ, πραγματοποιεί εξαιρετικό ξεκίνημα και όπως είναι φυσικό έχει τραβήξει και όχι αδίκως όλα τα βλέμματα.

Στην ψηφοφορία για την ανάδειξη του νικητή συμμετείχαν παίκτες, σύλλογοι και media και με 45,78% ο Γιώργος Γιακουμάκης ανέβηκε στην κορυφή της εν λόγω λίστας, αφήνοντας δεύτερο τον Λιονέλ Μέσι.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε 27 εμφανίσεις με την Ατλάντα Γιουνάιτεντ μετρά 17 τέρματα.

Major League Soccer today announced @ATLUTD forward Giorgos Giakoumakis as the 2023 MLS Newcomer of the Year.https://t.co/zY0c28y2sn

— MLS Communications (@MLS_PR) November 2, 2023