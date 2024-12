MVP του MLS ο Μέσι

Ο οκτώ φορές νικητής της «Χρυσής Μπάλας», Λιονέλ Μέσι, αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης (MVP) στο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου των ΗΠΑ, όπως ανακοίνωσε (6/12) το MLS.

The greatest ever has done it again. 👑



Lionel Messi is the 2024 Landon Donovan MLS MVP. pic.twitter.com/Ej2s9rJcO9