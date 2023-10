Μέσι και Γιακουμάκης αναμετρώνται για… ένα βραβείο

Ο Έλληνας επιθετικός είναι ένας εκ των υποψηφίων για το βραβείο του καλύτερου πρωτοεμφανιζόμενου παίκτη της κανονικής σεζόν του MLS.

Ο Γιώργος Γιακουμάκης θα διεκδικήσει το συγκεκριμένο βραβείο και απέναντί του σε αυτή την κούρσα θα βρεθούν οι Λιονέλ Μέσι και Έντουαρντ Λέβεν. Ο 28χρονος φορ πέτυχε 17 γκολ σε 27 εμφανίσεις με την Ατλάντα Γιουνάιτεντ, επίδοση η οποία τον ανέδειξε δεύτερο σκόρερ στο αμερικανικό πρωτάθλημα.

Αντίστοιχα, ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός κατέγραψε μόλις 1 γκολ και 2 ασίστ σε 6 ματς για λογαριασμό της Ίντερ Μαϊάμι, ενώ ο Γερμανός μέσος σημείωσε 6 γκολ και 13 ασίστ σε 29 παιχνίδια με τη φανέλα της Σεντ Λούις Σίτι.//ΠΜ.

Game changers. 🔥

These newcomers took the league by storm. pic.twitter.com/uMo7XMJLWr

— Major League Soccer (@MLS) October 26, 2023