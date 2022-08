Με Κορμπεράν και επίσημα στο… τιμόνι (ΦΩΤΟ)

Ο 39χρονος Ισπανός είναι ο εκλεκτός ως αντικαταστάτης του Πέδρο Μαρτίνς στον πάγκο του Ολυμπιακού. Ο πρώην τεχνικός της Χάντερσφιλντ ανακοινώθηκε σήμερα το βράδυ (1/8) από τους Πειραιώτες ως μια συνέχεια των εξελίξεων που σας είχε παρουσιάσει το ertsports από την Κυριακή (31/7).

Στην ανακοίνωση υπάρχει το βιογραφικό και οι συνεργάτες του που έχουν πιάσει, ήδη, δουλειά για τους κρίσιμους ευρωπαϊκούς αγώνες με την Σλόβαν Μπρατισλάβας (4 & 11 Αυγούστου) για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Γιουρόπα Λιγκ. Επιπλέον, σφραγίστηκε και το νέο πόστο του Αβραάμ Παπαδόπουλου που ήταν γνωστό εδώ και λίγες ώρες.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ για τη συμφωνία με τον Κάρλος Κορμπεράν:

“Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Ισπανό τεχνικό, Κάρλος Κορμπεράν. Είναι γεννημένος στις 7 Απριλίου 1983, στη Βαλένθια, και την τελευταία διετία ήταν προπονητής στη Χάντερσφιλντ με την οποία τη σεζόν που ολοκληρώθηκε έφτασε έως τον τελικό ανόδου από την Championship στην Premier League. Θήτευσε, μεταξύ άλλων, με μεγάλη επιτυχία στο πλευρό του Μαρσέλο Μπιέλσα στη Λιντς.

Μαζί με τον Κάρλος Κορμπεράν, στο τεχνικό επιτελείο του Ολυμπιακού θα ενταχθούν επίσης οι:

Assistant Head Coach

Χόρχε Αλαρκόν Ροδρίγο

First Team Coach

Αμπέλ Μουρέλο Λόπεθ

First Team Coach

Ζάιμε Φιλίπε Μονρόι Ζάμιτ Πιεντάντ Περέιρα

First Team Analyst

Σαλβαδόρ Τοντόλι Βιρζίλι

Ο εμβληματικός Αρχηγός της ομάδας μας, Αβραάμ Παπαδόπουλος αναλαμβάνει χρέη Γενικού Αρχηγού.”

Κάρλος Κορμπεράν καλώς όρισες στον Ολυμπιακό! / Carlos Corberán welcome to Olympiacos! 🔴⚪️ #Olympiacos #Welcome #Coach #WelcomeCorberán #CarlosCorberán #WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/QNu5628LBn

— Olympiacos FC (47🏆) (@olympiacosfc) August 1, 2022