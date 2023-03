Η Λιντς έκλεισε το γήπεδό της, έστω και προσωρινά, για λόγους ασφαλείας, μετά από αναφορές στα social media για απειλή στις εγκαταστάσεις της.

Κάποιες αναφορές για το γήπεδο της Λιντς, ανάγκασαν τον αγγλικό σύλλογο να βάλει… λουκέτο στο “Έλαντ Ρόουντ” μέχρι νεωτέρας κατόπιν συμβουλής της αστυνομίας, η οποία ανέφερε πως οι έρευνες της βρίσκονται σε εξέλιξη.

Η Λιντς με επίσημη ανακοίνωση, γνωστοποίησε το προσωρινό “λουκέτο” στο “Έλαντ Ρόουντ”, ενώ τα βρετανικά μέσα ανέφεραν πως υπήρξε απειλή μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. //

Leeds United’s offices, ticket office, Foundation offices and club shop at Elland Road will be closed until further notice on the advice of the police.

We apologise for any inconvenience and we will inform the public when normal service resumes

