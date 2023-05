“Έδεσε” τον Μαρκίνιος η Παρί Σεν Ζερμέν

Οι Παριζιάνοι φρόντισαν να κρατήσουν τον αρχηγό τους για πολλά χρόνια ακόμα, καθώς ο Βραζιλιάνος αμυντικός υπέγραψε νέο συμβόλαιο πενταετούς διάρκειας.

Δεν το… κουνάει από το Παρίσι ο Μαρκίνιος, ο οποίος έχει ήδη συμπληρώσει μία δεκαετία στο “Παρκ Ντε Πρενς” και πρόκειται να μείνει για πέντε ακόμη χρόνια. Ο 29χρονος αμυντικός έδωσε τα χέρια με τη διοίκηση για ανανέωση της συνεργασίας τους κι έτσι οι δύο πλευρές υπέγραψαν επέκταση διάρκειας πέντε ετών, με το συμβόλαιο του Βραζιλιάνου να λήγει πλέον το 2028.

Από το 2013 μέχρι και σήμερα, ο Μαρκίνιος έχει καταγράψει 405 συμμετοχές με τη φανέλα της Παρί Σεν Ζερμέν, έχοντας σκοράρει 38 φορές σε όλες τις διοργανώσεις.//ΜΠ.

Η ανακοίνωση:

Paris Saint-Germain are delighted to announce they have agreed a contract extension with @marquinhos_m5.

The Brazilian defender will continue his journey with the Rouge-et-Bleu through to 30 June 2028. ❤️💙 #Marquinhos2028https://t.co/cJgSIHj5Hb

— Paris Saint-Germain (@PSG_English) May 19, 2023