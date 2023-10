Βινίσιους: «Αν αντιμετωπίσω τον ρατσισμό μόνος, το σύστημα θα με συντρίψει»

Ο Βραζιλιάνος πλάγιος επιθετικός μίλησε στο “France Football” για τις ρατσιστικές επιθέσεις που έχει δεχτεί σε ισπανικά γήπεδα και την αρχική προθυμία της La Liga να μην βάλει ένα “stop” σε αυτές.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε, ο Βινίσιους ξεκαθάρισε πως ο λόγος που σήκωσε τη σημαία της επανάστασης κατά των ρατσιστών ήταν για να κινητοποιήσει το υγιές κομμάτι του φίλαθλου κοινού, όχι μόνο στην Ισπανία αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Βινίσιους:

«Είπα ότι η Ισπανία ήταν ρατσιστική χώρα για αυτό που έγινε στο ματς της Ρεάλ με την Βαλένθια, όμως και πριν από αυτό το παιχνίδι υπήρχαν περιστατικά ρατσισμού σε όλα τα εκτός έδρας παιχνίδια. Δεν έκανε τίποτα η La Liga.

Είχα ήδη μιλήσει μαζί τους τους για να τους πως ότι έπρεπε να αλλάξει κάτι αλλά δεν με άκουσαν. Με άκουσαν από τη στιγμή που όλος ο κόσμος άρχισε να μιλάει για την Ισπανία. Αυτό τους έκανε να αντιδράσουν.

Θέλω να είμαι ήρεμος όταν παίζω για να ξέρω ότι δεν θα με προσβάλλουν στο γήπεδο επειδή είμαι μαύρος. Ένας οπαδός με προσβάλλει επειδή είμαι αντίπαλος της ομάδας του, εντάξει. Μπορεί να με προσβάλλει χωρίς να δείχνει ασέβεια.

Μπορεί να με γιουχάρει. Δεν με ενδιαφέρει. Όταν έχουμε να κάνουμε με ρατσισμό, αυτό είναι το κάτι άλλο”, τόνισε ο Βινίσιους στη συνέντευξή του, για να συνεχίσει στο ίδιο ύφος: “Οι αποδοκιμασίες είναι μέρος του παιχνιδιού. Όλοι τις έχουν βιώσει, Μέσι, Ρονάλντο, Μπενζεμά, Νεϊμάρ.

Οι οπαδοί των αντίπαλων ομάδων τους προκαλούν και αυτό είναι φυσιολογικό. Και εμένα μου αρέσει γιατί μου δίνει κίνητρο για να σκοράρω απέναντί τους. Δεν πιστεύω ότι θα ζήσουμε σε κόσμο χωρίς ρατσιστές, όμως πρέπει να γίνουν μειονότητα. Αν αντιμετωπίσω τον ρατσισμό μόνος, το σύστημα θα με συντρίψει».//ΓΓ.

🗣️ Vini Jr: “Real Madrid? I could stay here my whole career, but the club of my life is Flamengo. I promised my father I would go back one day. I must respect that promise.” (France Football) pic.twitter.com/swH84hhXw6

— Madrid Zone (@theMadridZone) October 13, 2023