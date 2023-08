Θέλει και Κανσέλο ο Τσάβι

Η Μπαρτσελόνα φέρεται να είναι έτοιμη να καταθέσει επίσημη πρόταση για τον δεξιό οπισθωφύλακα της Μάντσεστερ Σίτι, όπως αναφέρεται τις τελευταίες ώρες στα ευρωπαϊκά μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Ο Ζοάο Κανσέλο είναι ο νέος μεγάλος στόχος των “μπλαουγκράνα”, όπως αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο. Ο Πορτογάλος μπακ δεν φαίνεται να είναι ούτε φέτος στα πλάνα του Πεπ Γκουαρδιόλα. Για αυτόν το λόγο οι Καταλανοί ετοιμάζονται να κάνουν… μπάσιμο ώστε να τον φέρουν στη Βαρκελώνη. Βέβαια, η προσφορά που θα καταθέσουν θα αφορά δανεισμό, με οψιόν αγοράς. Ωστόσο, το μόνο σίγουρο είναι πως ο Τσάβι σχεδιάζει να δημιουργήσει… πορτογαλική αποικία στο “Estadi Olímpic de Montjuïc“, μιας και επίσης εξετάζει την περίπτωση του Ζοάο Φέλιξ.

Οι διαθέσεις της Μάντσεστερ Σίτι δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστές. Υπενθυμίζουμε πάντως πως πριν λίγους μήνες ο 29χρονος δόθηκε δανεικός στην Μπάγερν Μονάχου. Στην Αγγλία μετακινήθηκε το 2019, όταν οι “πολίτες” δαπάνησαν 65 εκατομμύρια για να τον αποκτήσουν από τη Γιουβέντους.//Α.

Το δημοσίευμα:

Understand Barcelona are set to submit formal bid for João Cancelo! Loan with option to buy clause, on the table with Man City 🚨🔵🔴 #FCB

Crucial days to make it happen after personal terms agreed.

Barça will use part of Dembélé money for Cancelo, as revealed one week ago. pic.twitter.com/WKqd6s6U5E

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 14, 2023