Sport: «Προβλήματα ανάμεσα σε Ντέκο και Τσάβι»

Προβληματισμός υπάρχει στους “μπλαουγκράνα” μετά και τη νέα ήττα από την Αντβέρπ με 3-2, με τον προπονητή της ομάδας αλλά και τον αθλητικό διευθυντή να έχουν μια έντονη διαφωνία, σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν μέσα από την Ισπανία.

Η Μπαρτσελόνα ηττήθηκε από την Αντβέρπ με 3-2 σε ένα ματς που η ομάδα από την Βαρκελώνη συνέχισε τις κακές εμφανίσεις. Η νέα ήττα σε συνδυασμό με ακόμα μια κακή εμφάνιση έχει φέρει εξελίξεις στην ομάδα.

Πιο συγκεκριμένα οι Τσάβι και Ντέκο σύμφωνα με τα όσα αποκαλύπτουν μέσα από την Ισπανία είχαν έναν έντονο διάλογο μετά την ήττα από την ομάδα του Φαν Μπόμελ. Επίσης, άλλο μέσο που ασχολείται με θέματα της Μπαρτσελόνα αποκαλύπτει πως μεταξύ των δύο έχει ραγίσει το γυαλί, ενώ προβληματισμός υπάρχει και στην ομάδα για το αν ο Τσάβι είναι ο κατάλληλος προπονητής για να οδηγήσει τον σύλλογο.

Το μέχρι τώρα κλίμα στην ομάδα δεν είναι υπέρ του άλλοτε μέσου των Καταλανών, ο οποίος καλείται να επιστρέψει γρήγορα στα θετικά αποτελέσματα και στις καλές εμφανίσεις, για να μην γίνει αλλαγή προπονητή στα μέσα της σεζόν.

🚨 The board believes that Xavi has credit to continue for now. In January, the situation will be assessed again and it is hoped that everything will be reversed. @sport pic.twitter.com/X7amVyA5VU

— barcacentre (@barcacentre) December 14, 2023