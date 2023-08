Η Μπαρτσελόνα θέλει να στείλει τον Ντεμπελέ… στη Σαουδική Αραβία

Εκεί που φαινόταν πως όλα έχουν πάρει το δρόμο τους, εν τέλει δεν αποκλείεται να έχουμε… νέα επεισόδια στο σίριαλ του Γάλλου σταρ των Καταλανών, μιας και υπάρχει νέο ενδιαφέρον για την απόκτησή του.

Ο Ουσμάν Ντεμπελέ τα έχει βρει σε όλα με την Παρί Σεν Ζερμέν για 5ετές συμβόλαιο συνεργασίας. Ο 26χρονος επιθυμεί να αποχωρήσει από την Μπαρτσελόνα, με τους “μπλαουγκράνα” να βρίσκονται σε ένα αδιέξοδο που στην καλύτερη περίπτωση θα τους βγάλει λιγότερο χαμένους. Αυτό διότι μπορούν είτε να κρατήσουν τον Γάλλο και να τον χάσουν χωρίς αντάλλαγμα σε 12 μήνες, είτε να τον πουλήσουν για μία τιμή σημαντικά χαμηλότερη της αξίας του.

Ωστόσο, τα δεδομένα δείχνουν να διαφοροποιούνται τις τελευταίες ώρες. Σύμφωνα με γαλλικά ΜΜΕ, η Αλ Χιλάλ μπήκε στο… κόλπο για την απόκτηση του Ντεμπελέ. Όπως είναι λογικό, η ομάδα από τη Σαουδική Αραβία μπορεί πολύ εύκολα να ξεπεράσει την πρόταση της Παρί στους Καταλανούς. Το ίδιο μπορεί να κάνει και με αυτήν που έχει αποδεχθεί ο ποδοσφαιριστής. Όμως, εκείνος φέρεται να έχει πάρει οριστική απόφαση για μετακόμιση στο Παρίσι, κάτι που δύσκολα θα αλλάξει πλέον.//Α.

Το δημοσίευμα:

