Με Όρτα η ενδεκάδα του Ολυμπιακού για το ντέρμπι “αιωνίων”

Χωρίς πολλές αλλαγές η ενδεκάδα που επέλεξε ο Ισπανός των “ερυθρολεύκων” για τον δεύτερο προημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, ωστόσο μέσα σε αυτήν εντοπίζεται μια έκπληξη. Ο λόγος για την τοποθέτηση του Αντρέ Όρτα στο βασικό σχήμα των Πειραιωτών, πίσω από τον Ελ Κααμπί, ο οποίος θα αγωνιστεί για πρώτη φορά μετά την επιστροφή του στον Ολυμπιακό.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού (Μεντιλίμπαρ): Πασχαλάκης, Ορτέγκα, Ρέτσος, Κάρμο, Έσε, Μουζακίτης, Τσικίνιο, Όρτα, Ζέλσον, Ελ Κααμπί//ΝΓ.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Παναθηναϊκό από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against Panathinaikos is powered by @Stoiximan! 🔴⚪️#Olympiacos #OLYPAO #GreekCup pic.twitter.com/GRXcaTg5Bb