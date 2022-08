Κοντά στην Φούλαμ και ο Ντιοπ

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Φαμπρίσιο Ρομάνο, οι ”κότατζερς”, βρίσκονται κοντά σε συμφωνία με την Γουέστ Χαμ για τον Γάλλο κεντρικό αμυντικό.

Η Φούλαμ είναι κοντά στην απόκτηση του Ίσσα Ντιοπ από την Γουέστ Χαμ. Όπως αναφέρει ο Ρομάνο η ομάδα του Μάρκο Σίλβα τα βρήκε σε όλα με τα ”σφυριά” για τον Γάλλο με την μετακίνηση του να αγγίζει το ποσό των 15 εκατομμυρίων λιρών. ο παίκτης θα περάσει σύντομα από ιατρικές εξετάσεις και θα ανακοινωθεί.

Ο 25χρονος αμυντικός πραγματοποίησε 13 εμφανίσεις με την Γουέστ Χαμ την περασμένη σεζόν στην Πρέμιερ Λιγκ.

Fulham are set to sign Issa Diop on permanent deal from West Ham. Full agreement in place and new signing for Marco Silva. ⚪️⚫️ #FulhamFC

Fee will be around £15m package, as @JacobSteinberg reports. Diop will undergo medical tests soon. pic.twitter.com/WmCLK2fhfk

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 8, 2022