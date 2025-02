H UEFA παρουσίασε το νέο πρόγραμμα υγείας και ευεξίας

Το “Take Care” θα παρέχει σε εθνικές ομοσπονδίες, πρωταθλήματα, συλλόγους, ενδιαφερόμενους φορείς ποδοσφαίρου και σχολεία μια σειρά εργαλείων για να εμπνεύσει όλους να κάνουν πιο υγιεινές επιλογές τρόπου ζωής και με τη σειρά τους να ενθαρρύνουν άλλους να κάνουν το ίδιο.

💪 Introducing 𝐓𝐚𝐤𝐞 𝐂𝐚𝐫𝐞 – our new health and well-being programme!



New resources for parents, teachers, and coaches will be released on:

1️⃣ Physical activity

2️⃣ Nutrition

3️⃣ Mental health

4️⃣ Digital addiction

5️⃣ Substance awareness

6️⃣ Road safety



