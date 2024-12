Φιορεντίνα: «Στην εντατική ο Μποβέ»

Με επίσημη ανακοίνωση της η Φιορεντίνα γνωστοποίησε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την κατάσταση του Εντοάρντο Μποβέ που κατέρρευσε κατά την διάρκεια της αναμέτρησης με την Ίντερ. Το γεγονός αυτό σόκαρε τον ποδοσφαιρικό πλανήτη με τον 22χρονο μέσο να χάνει τις αισθήσεις του και να σωριάζεται στο χορτάρι. Άπαντες στον αγωνιστικό χώρο ήταν σοκαρισμένοι και με δάκρυα στα μάτια, με την αγωνία να είναι τεράστια.

Οι “βιόλα” έκαναν γνωστό πως ο Ιταλός έχει μπει στην εντατική και η κατάσταση του αναμένεται να εκτιμηθεί ξανά σε 24 ώρες. Επιπρόσθετα, οι πρώτες καρδιολογικές και νευρολογικές εξετάσεις που έγιναν στον άτυχο ποδοσφαιριστή έχουν αποκλείσει οξεία βλάβη στο κεντρικό νευρικό σύστημα και στο καρδιοαναπνευστικό σύστημα.//ΓΓ

ACF e l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi comunicano che il calciatore Edoardo Bove, soccorso in campo a seguito della perdita di coscienza occorsa durante la gara #FiorentinaInter, si trova attualmente in sedazione farmacologica ricoverato in terapia intensiva. pic.twitter.com/EYCzhWWQm5